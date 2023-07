Montalbano di Fasano | in bici | investito Morto All' alba

(Di mercoledì 19 luglio 2023) All’il trentenne maliano ma da anni domiciliato adistava percorrendo la strada verso il mare che immette sulla strada statale 379. Per cause da dettagliare è statoed èsul colpo. Il conducente della vettura non ha prestato soccorso e si è allontanato. Carabinieri sul luogo dell’incidente. L'articolodi: in All' proviene da Noi Notizie..

... domenica e festivi, garantendo partenze e arrivi oltre che daanche dalle frazioni di Pezze di Greco,e Speziale. I mezzi si muoveranno come una 'navetta' ed effettueranno fermate ...... domenica e festivi, garantendo partenze e arrivi oltre che daanche dalle frazioni di Pezze di Greco,e Speziale. I mezzi si muoveranno come una 'navetta' ed effettueranno fermate ...... domenica e festivi, garantendo partenze e arrivi oltre che daanche dalle frazioni di Pezze di Greco,e Speziale. I mezzi si muoveranno come una "navetta" ed effettueranno fermate ...

Montalbano di Fasano, morto 30enne in bici investito da un'auto pirata La Gazzetta del Mezzogiorno

All’alba il trentenne maliano ma da anni domiciliato a Montalbano di Fasano stava percorrendo la strada verso il mare che immette sulla strada statale 379. Per cause da dettagliare è stato investito ...Fasano - Ieri, 18 luglio all'età di 83 anni si è spento uno studioso che ha dedicato buona parte della sua vita in ricerche storiche e archeologiche del territorio di Montalbano, Cisternino, Ostuni e ...