(Di mercoledì 19 luglio 2023) Voi(azienda di micro-mobilità elettrica in condivisione) e, associazione no profit contro le violenze di genere, hanno unito le forze per offrire un servizio "in rosa" che garantiscadurante gli spostamenti notturni a Torino, Milano, Reggio Emilia, Modena e Palermo. L'iniziativa, definita dopo il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sulla violenza di genere e domestica, prevede l'organizzazione, per un periodo sperimentale di 12 mesi, di specifiche aree di parcheggio "rosa" presso le principali zone della movida nottura delle cinque città. Il progetto. In dettaglio, fra le 22 di venerdì e le 5 del mattino di sabato e fra le 22 di ogni sabato e le 5 del mattino di ogni domenica, Voirende sempre disponibili almeno due suoi ...

... il Navee V40 Pro potrebbe essere la scelta giusta per. Abbiamo provato V40 Pro per diversi ...(ancora non necessaria ma in discussione) per essere in regola con la legge italiana sui...Per rilanciare l'iniziativa, UNASCA eTechnology hanno organizzato una giornata di corso di guida pratica deipresso l'Autoscuola Romagnesi in Piazzale Bacone a Milano. Durante il ...da oggi sono condivisi per uno scopo anche sociale, grazie alla collaborazione nata per promuovere l'inclusione e il corretto parcheggio.technology e ' cooperativa detto fatto ' hanno ...

Monopattini, Voi Technology e DonnexStrada per una maggior sicurezza nelle ore notturne - Quattroruote.it Quattroruote

In cinque città italiane è disponibile un servizio di monopattini in "rosa" e volto a migliorare la percezione di sicurezza ...Abbiamo provato V40 Pro per diversi giorni e siamo rimasti colpiti dalla sua completezza e facilità di utilizzo.