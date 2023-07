Monfalcone | il sindaco Cisint sui musulmani in spiaggia | Basta bagnanti vestiti

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladi Marina Julia a(Gorizia) è meta turistica e dunque è "inaccettabile il comportamento degli stranieriche entrano abitualmente in acqua con i loro, una pratica che sta determinando sconcerto e che crea insopportabili conseguenze alla salvaguardia del decoro. A dirlo, in una lettera aperta alla comunità musulmana locale ildi, Anna Maria. "Chi viene da realtà diverse dalla nostra ha l'obbligo di rispettare le regole e i costumi – ha aggiunto il primo cittadino – La pratica di accedere sull'arenile e in acqua con abbigliamenti diversi dai costumi da bagno deve cessare".