Mondiali | tuffi | Tocci e Marsaglia volano in finale e alle Olimpiadi di Parigi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Fukuoka – Lo show dal trampolino degli Azzurri e il pass olimpico conquistato dai tre metri. L’Italia festeggia intanto, in attesa della. Giovannie Lorenzodanno il cuore e si qualificano per la gara della medaglia. Nella competizione individuale la Nazionale deimancava ai Giochi da Rio 2016. Ed ecco qua la magia. Gli Azzurri tornano. In semi, come riporta la nota di federnuoto.it, ‘inizia con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato che non alza schizzi (79.05 con un 9.0). Prosegue con un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti meraviglioso nella carpiatura, dopo una lieve incertezza nel presalto (74.80); successivamente il doppio salto mortale e mezzo indietro è svolto ...

A Fukuoka, Giovanni Tocci con il quinto punteggio e Lorenzo Marsaglia con il dodicesimo si sono qualificati per la finale deidal trampolino 3 metri. Entrambi colgono così anche la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Successo anche per il Settebello, vincitore 13 - 6 sulla Francia dopo aver battuto il Canada ... LE DICHIARAZIONI - 'Vale più di una ... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Pallanuoto: il Settebello dà spettacolo col Canada e vola ai quarti Netta la crescita del Settebello nella 2 a giornata del torneo maschile di pallanuoto dei Mondiali di Fukuoka ... anche Ungheria e ...TUFFI, MONDIALI 2023 - Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla qualificazione alle semifinali ...