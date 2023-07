Mondiali tuffi | Tocci e Marsaglia in finale con qualificazione Olimpiadi Parigi 2024

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’Italia mancava nella prova individuale olimpica dal trampolino da Rio 2016 Giovannie Lorenzosi qualificano con il settimo e l’ottavo posto allaindividuale dal trampolino di 3 metri aididi Fukuoka 2023 e ottengono anche il pass per ledi. L’Italia mancava nella prova individuale olimpica dal trampolino da Rio 2016, quando Michele Benedetti fu tredicesimo ed eliminato in semie Andrea Chiarabini si fermò ai preliminari. Prevedibile il dominio della Cina: al comando c’è il campione uscente Zongyuan Wang con 546.25 punti, seguito dal connazionale Daoyi Long con 495.80 e dal britannico Daniel Goodfellow con 477.20. Laè in programma giovedì ...