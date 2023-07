Mondiali nuoto | Marsaglia e il cosentino Tocci conquistano Le Olimpiadi di Parigi!

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giovannie Lorenzosi tuffano a Fukuoka e riemergono. .. a Parigi . Grazie al settimo ed ottavo posto i due azzurri hanno raggiunto la finale individuale dai 3 metri al Mondiale in Giappone in programma domani, un risultato che ha aperto loro le porte ai Giochi del 2024 a Parigi. La sesta giornata deidiha riservato anche un’altra vittoria in scioltezza della palla...