Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | pallanuoto | Settebello batte Canada 24-6

La7.it - Con la schiacciante vittoria per 24 a 6 sul Canada, il Settebello si è qualificato con una partita d'anticipo per i quarti di finale del torneo di pallanuoto dei Campionatidi ...Il Settebello batte con il punteggio di 24 - 6 il Canada aididi Fukuoka 2023. Secondo successo nel gruppo B per gli uomini di Sandro Campagna, primato e quarti di finale ipotecati aidi pallanuoto. Quaterne di Fondelli, Gonzalo ...Leggi anche Il Settebello batte la Francia 13 - 6 Settebello e Setterosa al via Leggi i commenti: tutte le notizie 19 luglio 2023

Risultati Mondiali di Nuoto di fondo di Fukuoka 2023: Tutte le medaglie di oggi dell'Italia nel Nuoto, Nuoto di Fondo ... Olympics

Lukaku aspetta la Juve. Offerta dell'Inter per Morata. Altro infortunio per l'ex Roma. Ai mondiali di nuoto Settebello ai quarti ROMA - Romelu Lukaku è a Londra. Nessuno strappo, niente braccio di ...Il Settebello batte con il punteggio di 24-6 il Canada ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. Secondo successo nel gruppo B per gli uomini di Sandro Campagna, primato e quarti di finale ipotecati ai ...