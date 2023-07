Mondiali nuoto Fukoka 2023 | tanti italiani in gara domani 20 luglio | calendario e dove vederli

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Italia protagonista20aidiin corso a, in Giappone.gli azzurri che parteciperanno alle competizioni della settima giornata della rassegna iridata che si apre con la finale della staffetta in acque libere 4×1500 metri mista (all'1.00 ora italiana), con gli azzurri Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza affiancati da Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci. Lasarà trasmessa in diretta da Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. Spazio poi ai preliminari dei tuffi dal trampolino 3 metri femminile (alle 2.00 ora italiana) con le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che puntano ad arrivare alle semifinali. Si potrà seguire lain diretta su Rai 2 HD, ...

Geni dell'harakiri giornalistico. Selvaggia Lucarelli definisce così Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi che martedì mattina, in diretta su Rai Play 2, durante i Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone, si sono esibiti in un repertorio di frasi sessiste nei confronti di alcune tuffatrici in gara. Il primo è un giornalista di Rai Sport, l'altro è un tecnico che ...

Tuffi, staffetta in acque libere, pallanuoto femminile e nuoto artistico nella settima giornata della rassegna iridata ...Ha preso ancora tutti 10, la perfezione, ma ha dovuto “accontentarsi” dell’argento: è accaduto a Fukuoka, in Giappone, al Mondiale di nuoto, disciplina ...