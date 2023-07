Mondiali Fukuoka 2023 | tuffi | Tocci e Marsaglia in finale dai 3 metri Arrivano due pass olimpici per l’Italia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giovannie Lorenzocentrano il duplice obiettivo aidi: sono innel trampolino dai 3e guadagnano due carte olimpiche non nominali per Parigi 2024. Una gran bella prova da parte di entrambi gli atleti azzurri, che già nella nottata italiana erano riusciti a superare indenni l’eliminatoria rispettivamente con il quinto e dodicesimo punteggio. Poi, una semidavvero ben interpretata sia da Giovanni che da Lorenzo, sin dalla prima rotazione sempre tra i primi 12 della classifica, ovvero coloro che avrebbero staccato ilper l’atto conclusivo.chiude con uno score di 435.95 simile a quello ottenuto nell’eliminatoria e che gli vale il settimo posto; ...

Il Settebello batte con il punteggio di 24 - 6 il Canada aidi nuoto di2023. Secondo successo nel gruppo B per gli uomini di Sandro Campagna, primato e quarti di finale ipotecati aidi pallanuoto. Quaterne di Fondelli, Gonzalo ...Con la schiacciante vittoria per 24 a 6 sul Canada, il Settebello si è qualificato con una partita d'anticipo per i quarti di finale del torneo di pallanuoto dei Campionatidi. I ragazzi di Sandro Campagna nella acque del "Marine Messe2 della città giapponese non hanno trovato difficoltà ad avere la meglio. Un successo quello sui canadesi ipotecato già ...Esordice così nel post - partita il ct del Settebello, Sandro Campagna , dopo un'altra buona vittoria dei suoi uomini aidi2023. 'Loro hanno tre centroboa molto forti. La nostra ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, artistico: Italia argento in tecnico a squadre Adnkronos

Giovanni Tocci con il quinto punteggio e Lorenzo Marsaglia, con il 12mo, si sono qualificati per la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri, ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. Una posizione che ...Il Settebello in virtu' della schiacciante vittoria per 24 a 6 sul Canada si è qualificato con una partita d'anticipo per i quarti di finale del torneo di pallanuoto dei Campionati mondiali di Fukuoka ...