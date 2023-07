Mondiali Fukuoka 2023 | finale 10m femminile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming tuffi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tutto pronto per ladella piattaforma 10mdideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre, dopo una bella eliminatoria, non sono riuscite a ripetersi fermandosi così in semi. Non mancherà però lo spettacolo nell’atto conclusivo, con le migliori atlete al mondo pronte a darsi battaglia per le medaglie. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di mercoledì 19 luglio al Prefectural Pool di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladella piattaforma 10mdeifi ...

Per il Settebello quindi secondo successo in scioltezza nel gruppo B, primato e quarti di finale ipotecati aiin svolgimento ain Giappone.Sta per terminare l'attesa per Italia - Canada , partita valevole per il gruppo B di pallanuoto maschile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Il Settebello di Sandro Campagna, argento iridato in carica, va a caccia di un altro ...Oro alla Spagna, bronzo agli Stati uniti (Foto Afp) L'Italia conquista la medaglia d'argento nel Team Technical di nuoto sincronizzato adi nuoto 2023 di scena a(Giappone). Le azzurre Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, artistico: Italia argento in tecnico a squadre Adnkronos

Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 23 al 30 luglio i Mondiali di nuoto in piscina di Fukuoka (Giappone) saranno tra gli eventi principali di questa estate sportiva. La rassegna iridata sarà u ...Nuoto, in Giappone la Bianchi disputerà la settima rassegna iridata: "Certe avversarie hanno 14 anni meno di me. Darò davvero tutto" ...