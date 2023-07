Mondiali Femminili | Stati Uniti a caccia del terzo titolo in fila Inghilterra e Spagna prime outsider | l’Italia

Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i campionati europei... 5tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento ...La sfida tra Nuova Zelanda e Norvegia aprirà domattina alle ore 9 italiane idi calcio 2023 , ospitati proprio da Nuova Zelanda e Australia : in questa 9 a edizione del torneo gli arbitri saranno chiamati a spiegare al pubblico le decisioni prese durante la ...Articoli più letti Le frasi razziste e sessiste della telecronaca Rai deidi nuoto di ...passando diversi messaggi di empowerment e portando sul palco diverse colleghe e altre figure...

Lo spot di Nike per i Mondiali di calcio femminili | Flashes Il Post

Inizia domani l'edizione del 2023 dei mondiali di calcio femminile in programma dal 20 luglio al 20 agosto, in Australia e in Nuova Zelanda. Sono 32 le nazionali qualificate tra cui anche l’Italia. Le ...Ma anche il nostro attacco è molto forte e credo potremo far male». Non si pone limiti, ma d’altronde chi lo fa quando sta per giocarsi un Mondiale: «Nessuna di noi pensa di essere qui solo per ...