Mondiali femminili 2023 | testa a testa USA-Inghilterra per il titolo | in quota l’Italia sogna l’impresa

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Manca poco per il via agli attesissimidi calcio, in scena tra Australia e Nuova Zelanda.si presenta...

Iniziano domani, 20 luglio, la nona edizione del mondiale di calcio femminile, la più partecipata di sempre con 32 squadre. Di seguito l'iniziale programmazione prevista su Rai Uno e su Rai Sport, in ...Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i campionati europei... 5tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento ...Pronti via, il conto alla rovescia per la partenza deidi calcio è finito e l'Australia, padrona di casa insieme alla Nuova Zelanda, è pronta a scendere in campo per la gara d'esordio. La compagine di Tony Gustavsson se la vedrà con l'...

Lo spot di Nike per i Mondiali di calcio femminili | Flashes Il Post

L’Italia ai Mondiali di calcio. No, non quella maschile, che come noto non vi partecipa dal 2014, bensì quella femminile che punta a riscattare i deludenti Europei 2022. Gara inaugurale del torneo ( q ...L’edizione del 2019 fu entusiasmante, l’Europeo dell’anno scorso una delusione: nel frattempo il calcio femminile italiano è cambiato molto ...