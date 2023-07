Mondiale femminile | quanto guadagneranno le calciatrici | 30 mila dollari a ogni singola partecipante E chi vince…

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I pagamenti direttamente dalla FIFA Ilcomincia domani con Nuova Zelanda-Norvegia. Oggi Infantino si è lamentato – pare sarà l’ultima volta da qui a trenta giorni – dei pochi biglietti venduti. Che comunque saranno 80.000 per l’altra partita inaugurale Australia-Irlanda… È già qualcosa. Non sarà un torneo perfetto, non sarà un torneo senza polemiche (alcune si sono già consumate) ma ci saranno tante cose belle di cui parlare. È bella ad esempio la novità che la FIFA ha già annunciato: pagherà in modo diretto leimpegnate nella Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda. Per il calcioè una svolta epocale.atleta che parteciperà alla fase a gironi guadagnerà 30.000: un bottino destinato a rimpinguarsi di turno in turno. A ...