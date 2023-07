Mobil - Breaking Free è davvero una video-frecciata alla mobilità elettrica?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sta facendo discutere il cortometraggio "" ("liberarsi", in genere da una costrizione, da catene o simili) con cui la società petrolifera ExxonCorporation (in Europa Esso o) sembra attaccare il mondo delle auto a batterie. Il microfilm, ingegnosamente nato per promuovere i noti lubrificanti1 (ricordate l'iconica livrea della Porsche 911 GT1 98?), punta il dito su una vita "iperconnessa e eccessivamente programmata", con un'esorbitante dipendenza dai cavi, condizione insostenibile per i personaggi del filmato. E proprio i cavi, più che la tecnologia o Internet in generale (dove il cavo è ormai preistoria, visto che praticamente tutto è ormai wireless), sembrano un chiaro riferimento alle Ev, sebbene nelnon si faccia menzione alcuna delle auto a ...

