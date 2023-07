Mirabilandia | il parco divertimenti festeggia 31 anni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sabato 29 luglio ritorna il Fluo Party con la musica e l’animazione di RDS 100% Grandi Successi e apertura straordinaria fino all’1 di notte C’è aria di festa a. Ilpiù grande d’Italia compie trentunoe per sabato 29 luglio ha organizzato un compleanno da non mancare. Dalle ore 21.30 prenderà il via l’esclusivo Fluo Party con RDS 100% Grandi Successi per un’apertura speciale delfino all’1 di notte. In consolle la musica di Rds 100% Grandi Successi e la voce di Filippo Ferraro, per fare ballare tutti i visitatori al ritmo dell’estate tra ondate di colori fluorescenti e divertenti effetti luminosi. Per sentirsi protagonisti della serata super scintillante è consigliato indossare magliette a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e ...

