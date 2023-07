Mio fratello ne era convito Paolo Berlusconi | rivelazione su Silvio e Forza Italia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «Anche voi dovete ricordarlo con la felicità di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di ascoltarlo, di seguirlo in questa splendida avventura chiamata: la vostra, la nostra. La nostra famiglia sarà sempre vicina a questa avventura». Lo ha dettominore di, intervenendo in collegamento a un evento a una cena di, con oltre 500 persone, organizzata dal capo delegazione azzurro nella giunta lombarda e assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. «Anche nelle ultime settimaneha continuato a lavorare per il partito», ha ricordato, «voleva nominare 20 coordinatori regionali, poi i ...

... Nicoletti: 'Sto creando un chatbot, conserverà il meglio di me perfiglio autistico' Leggi ... ma viene visto anche come un possibile Grande, un grande occhio che sorveglia tutto e ...Lasciai l'istituto nautico e diventai un cantante a tempo pieno, conpadre che fu prima ... Ecco, Luigi per me fu una sorta dimaggiore, mi aiutava e dava consigli. Anche Gino, devo dire. ...Commenta per primo Marko Arnautovic ha parlato in conferenza stampa durante il ritiro del Bologna: ' Non parlo di mercato, a quello ci pensa. Il calcio è strano, può succedere qualsiasi cosa; io qui sto bene, sono felice e non ho parlato con nessun club. Adesso penso solo al Bologna '.

“Mio fratello è a Roma, aiutatemi a trovarlo”: nuovo appello per ritrovare Francesco Piscitilli RomaToday

Silvio ha segnato la mia vita e la vostra storia, ha segnato in modo indelebile la storia del nostro Paese. Senza di lui l’Italia sarebbe ancora dominata dalla sinistra». Paolo Berlusconi ha rivelato ...«Silvio ha segnato la mia vita e la vostra storia, e in modo indelebile anche quella del nostro Paese - prosegue il fratello del Cavaliere - e non parlo solo del Silvio imprenditore che ha inventato ...