Minturno Bambini del Saharawi | l’accoglienza ufficiale nell’aula consiliare del Comune VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 19 luglio 2023)– “Sino a quando sarò il sindaco di, voisappiate che potete tornare qui come e come lo riterrete opportuno. Questoe questo paese è casa vostra”. Si è espresso in questi termini il sindaco e presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli salutando mercoledì mattina presso l’aula“Severino Del L'articolodeldelTemporeale Quotidiano.