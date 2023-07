Ministero | pronto Tavolo tecnico su riforma ospedali e territorio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - "Al termine di un ampio confronto, è stato firmato il decreto integrativo delper lo studio delle criticità emergenti dall'attuazione del Regolamento dell'assistenzaera (Dm70) e dall'attuazione del Regolamento dell'assistenza territoriale (Dm77)". Lo annuncia ildella Salute in una nota. "Partecipano ali rappresentanti deldella Salute e un'estesa rappresentanza di società scientifiche, federazioni, associazioni e sindacati nonché del mondo accademico, così da assicurare un articolato confronto", sottolinea il dicastero. "Saranno costituiti sottogruppi di lavoro per specifiche tematiche tecniche correlate ai due decreti - precisa - e si prevede la possibilità inoltre di svolgere audizioni con ...

Ildei Trasporti della Crimea riferisce che gli autobus turistici da e per la Crimea ... LOccidente collettivo e'a chiudere un occhio su qualsiasi attacco terroristico che il regime di ...Le risorse saranno trasferite dalagli ambiti socio territoriali, in seguito all'... il potenziamento degli interventi di inclusione, delintervento sociale, il rafforzamento del ...Quanto al codice calore neisoccorsi, che ilha sollecitato le Regioni ad attivare di fronte alle temperature in costante ascesa, di fatto in Toscana esiste da tempo: c'è infatti un ...

Italia rovente: arriva il Codice Calore in Pronto soccorso Nurse24

Leggi su Sky TG24 l'articolo L'Italia nella morsa del caldo, oggi atteso il picco: 23 città da bollino rosso. LIVE ...Caldo, come affrontare questi giorni infernali Per prevenire situazioni di emergenza sanitaria il Ministero della Salute ha avviato una campagna informativa con le dieci regole, a prima vista anche..