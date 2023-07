Lazio (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic;, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore : Sarri. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Musso; ...Lazio (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic;, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore : Sarri. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Musso; ...

Milinkovic-Savis saluta la Lazio: '8anni bellissimi, ci vediamo presto!' Calciomercato.com

Nel giorno in cui la società biancoceleste gli dedica un videomessaggio sui social, il centrocampista serbo esordisce con il club arabo in amichevole ...La necessità di rimpiazzare Milinkovic-Savic si è fatta pressante in casa Lazio. Si cerca qualità e dopo i sondaggi per Zielinski del Napoli il club di Lotito ha fatto ...