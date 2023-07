Milinkovic-Savic | esordio amaro con l'Al-Hilal | passa la Dinamo Kiev 1-0

Dopo il primo assalto, andato a buon fine, per, altro diamante pregiato della vetrina capitolina, alcune indiscrezioni di mercato riportavano un'offerta irrinunciabile anche per ...Allegri insiste per Romelu Lukaku , a maggior ragione dopo la ritirata dell'Inter sul belga, anche per evitare di essere bruciati dagli arabi dell'Al Hilal come è già successo con. '...Dopo aver ceduto giàper 40 milioni, il presidente Lotito non vorrebbe privarsi anche del simbolo dei suoi successi: con la maglia biancoceleste l'attaccante ha segnato 195 gol, ...

Lazio, Zielinski resta il preferito per il dopo Milinkovic-Savic: quattro alternative all'estero TUTTO mercato WEB

In occasione dei diciannove anni di presidenza, Claudio Lotito, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha voluto ringraziare chi ha fatto parte di questo lungo percorso.In occasione del 19esimo anno di presidenza, attraverso un comunicato stampa, Claudio Lotito ha ringraziato la sua Lazio così: "Innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno ...