Milan | Reijnders | «Sono felicissimo di arrivare in questo club storico»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tijjaniè ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco le sue prime dichiarazioni pubblicate attraverso i propri profili social Tijjaniè ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco le sue prime dichiarazioni pubblicate attraverso i propri profili social. PAROLE – «diin. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra».

Tijjaniufficiale alPrima di concentrarsi sui nomi per l'attacco del, diamo uno sguardo alle cifre dell'affare Tijjani, centrocampista olandese - classe 1998 - in ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...... Luka Romero, Ruben Loftus - Cheek, Christian Pulisic e Tijjani. Ora, però, i dirigenti ... Trattative per Danjuma e Musah ai dettagli La notizia che fa sperare i tifosi delè che sia ...

Milan, Reijnders ha firmato: attesa per l'annuncio ufficiale - Sportmediaset Sport Mediaset

Ad Auronzo parla il difensore biancoceleste. La data della partenza della campagna del Napoli. Rabiot svela un retroscena sul rinnovo con la Juve. Ufficiale Reijnders al Milan ...AZ Alkmaar ha mandato un saluto e un ringraziamento a Tijjani Reijnders: il centrocampista lascia il club olandese per il Milan Tijjani Reijnders è un nuovo calciatore del Milan. Definiti i dettagli d ...