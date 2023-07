Milan | MSC Crociere nuovo sponsor di manica | le cifre | PM News

Inoltre, come ilCrociere vanta tanti primati e si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei ...(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)Crociere sponsor anche del, non solo del Napoli. Lo annuncia Calcio e Finanza .Crociere sarà il nuovo sponsor di manica dei rossoneri, prenderà il posto ...AcCrociere, si legge nel comunicato, si impegneranno in una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno i tifosi rossoneri a Milano, in Italia e in tutto il mondo, dove il ...

Milan, MSC Crociere nuovo sponsor di manica: il comunicato ufficiale Pianeta Milan

Il rapporto tra il club rossonero e la piattaforma leader per il trading di crypto non si esaurisce: BitMEX diventa nuovo Premium Partner dei rossoneri.MSC Crociere, main sponsor del Napoli, diventa nuovo partner del club Milan: sarà presente sulla manica della maglia.