Milan | doppio colpo da sogno | qui cambia tutto | chi arriva grazie ai soldi di Tonali

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'addio di Sandrosembrava l'inizio di un mercato pieno di difficoltà, prima che Moncada e Furlani trovassero la quadra e realizzassero diversi colpi: Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Ora, però, i dirigenti rossoneri hanno accelerato nelle ultime ore nel tentativo di chiudere gli affari per il 26enne Arnaut Danjuma del Villarreal e il 20enne Yunus Diomara Musah del Valencia, con il chiaro intento di consegnarli a Stefano Pioli in tempo per spedirli con il resto della comitiva sull'aereo che porterà i rossoneri negli States per le sfide contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Trattative per Danjuma e Musah ai dettagli La notizia che fa sperare i tifosi delè che sia Danjuma che Musah sono stati risparmiati da Villarreal e Valencia nelle rispettive amichevoli di martedì contro Altach e Nottingham ...

... dove i rossoneri si sono spinti fino alla semifinale, persa in seguito alEuroderby contro ... Come vedere- Lumezzane in diretta tv e in streaming L'amichevole tra- Lumezzane è in ...... i rossoneri, infatti, hanno ufficializzato l'acquisto di ReijndersLa scorsa stagione ha visto ilarrivare fino in semifinale di Champions League; ilconfronto con l'Inter, però, ha ...Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio esordio anche per il, che sugli stessi canali, alle 4 , affronterà il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti.appuntamento nella notte tra ...

Milan, doppio colpo dalla Spagna: Furlani vuole chiudere oggi MilanLive.it

Milan-Lumezzane è un'amichevole e si gioca giovedì alle ore 17:00: statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.Il Milan continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione; i rossoneri, infatti, hanno ufficializzato l'acquisto di Reijnders ...