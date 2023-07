Milan | arriva il logo di Msc Crociere sulla maglia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un nuovo sponsor si aggiunge sulle divise del: ildi Mscsaràmanica dellarossonera. Questo è il risultato dell’accordo siglato dal club e l’azienda crocieristica, che per voce di Leonardo Massa, managing director, spiega: “Dopo 10 anni dall’ultima collaborazione, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme”. Trae Mscgià in programma una serie di azioni congiunte e iniziative sia in Italia che oltre confine. SportFace.

Musah al Milan, arriva anche la conferma: «La svolta è vicina» Milan News 24

Sono ore calde per il calciomercato Milan. I rossoneri vogliono chiudere il doppio colpo Danjuma-Musah. Per quanto riguarda il secondo, il Valencia chiede un assegno da 25 milioni per lui. Il Milan no ...Venerdì i rossoneri partiranno per la loro tournée negli USA, e prima di quel giorno vorrebbero mettere a segno un altro colpo in entrata.