commenta È sempre più emergenzaa Lampedusa. All'interno dell'dell'isola il numero degli ospiti è salito a oltre tremila persone, portando la struttura sull'orlo del collasso. Si attendono i trasferimenti per ...Il gruppo era stato soccorso da nave Dattilo della Guardia costiera mentre era in viaggio per trasportare 500dall'di Lampedusa a Reggio Calabria ma per il piccolo, in viaggio con la ...Il gruppo era stato soccorso dalla nave Dattilo della Guardia costiera mentre era in viaggio per trasportare 500dall'di Lampedusa a Reggio Calabria ma per il piccolo, in viaggio con ...

Migranti, hotspot al collasso a Lampedusa: oltre 3mila ospiti TGCOM

È arrivata nel porto di Reggio Calabria nave "Cassiopea" della Marina militare con a bordo 500 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. Come previsto, l'attracco è avvenuto intorno alle 7 sul ...Stando alle dichiarazioni dei migranti sbarcati, tutti i gruppi, tranne uno che è salpato da Gabes, sono partiti da Sfax in Tunisia. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, ...