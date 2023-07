Migranti | bimbo di 4 anni annegato | arrestati in Calabria i presunti scafisti

REGGIO CALABRIA. Due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati accusati di essere gli scafisti di un'imbarcazione partita dalla Tunisia su cui si trovava un bambino, poi deceduto, e sette persone ...Secondo quanto raccontato daiagli investigatori della Squadra Mobile, la piccola imbarcazione condotta dai due giovani arrestati era partita l'11 luglio dalla città di Sfax (in Tunisia).approfondimento, nessuna tregua a Lampedusa: 358 nella notte sull'isola FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, non c'è rotta più mortale del Mediterraneo. I DATI In ...

Migranti, bimbo di 4 anni annegato al largo di Lampedusa: la polizia arresta due presunti scafisti La Stampa

Per i soccorsi dell'elicottero del 118, il protocollo prevede che si debba attendere, nel caso in cui stiano arrivando migranti, se ci sono feriti, malati o partorienti. Non è possibile che non vi ...L’indagine è stata avviata a seguito dell’approdo a Reggio Calabria, lo scorso 13 luglio, della nave “Dattilo” della Guardia Costiera, con a bordo 810 migranti di origine centroafricana, una parte dei ...