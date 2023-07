Michele Ebeling è un nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket

Arriva un altro acquisto per la Generazione Vincente, che ha comunicato di aver sottoscritto un accordo annuale con, ala di 205 cm lo scorso anno all'Urania Milano in A2.ha iniziato la sua carriera professionistica con Sassari, dove ha fatto la trafila giovanile fino ad esordire in Serie A ...Dopo Lever e De Nicolao, il club partenopeo ha messo sotto contratto per una stagione, l'ala ferrarese di 205cme classe 1999, ex Sassari, Cagliari, Cento, Ferrara, Udine e ...Napoli .è un nuovo giocatore della Gevi Napoli . Accordo annuale tra il club azzurro e il nativo di Comacchio, classe '99, reduce dall'avventura con l'Urania Milano in Serie A2. È il quinto ...

Con l'arrivo di Ebeling arriva a Napoli un giocatore con tanta fame e con gran voglia di fare bene. Michele è un giocatore giovane con importanti doti atletiche, possiede un buon tiro esterno e sarà ...