Micaela Ramazzotti ha un nuovo amore?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo l'addio a Paolo Virzì, l'attrice farebbe coppia con Claudio Pallitto, personal trainer ed ex concorrente di Tamarreide. Dai selfie in palestra alle prime giornate insieme al mare, tutto quello che sappiamo su di loro

Micaela Ramazzotti, nuovo amore dopo Paolo Virzì: ecco chi è lui TGCOM

Dopo l'addio a Paolo Virzì, l'attrice farebbe coppia con Claudio Pallitto, personal trainer ed ex concorrente di Tamarreide. Dai selfie in palestra alle prime giornate insieme al mare, tutto quello ch ...Micaela Ramazzotti sarebbe di nuovo innamorata, tanto da non nascondersi più sul più esposto palcoscenico del mondo: Instagram. Secondo Dagospia il cuore dell’attrice romana avrebbe trovato una nuova ...