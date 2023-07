“Mia sorella non si è suicidata per Borsellino” | la verità per la sorella di Rita Atria

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ai microfoni di Tgcom24 ladella testimone di giustizia, Anna Maria, parla della morte della, trovata senza vita a 17 anni sotto il palazzo dove viveva a Roma, il 26 luglio del 1992. “Vorrei sapere cosa è successo davvero a mia”, ha dichiarato Anna Mariaa Tgcom24, “Ci dissero che si eraper il dolore causatole dalla morte del magistrato Paolo. Ma io non ne sono convinta”.è conosciuta come “la settima vittima di via d’Amelio”, la strage di stampo terroristico-mafioso avvenuta il 19 luglio 1992 in via d’Amelio a Palermo, il cui ...