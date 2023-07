Metro A – Black out | interruzioni | disagi tra Battistini e Ottaviano

(Di mercoledì 19 luglio 2023)per diverse ore oggi, mercoledì, sulla linea A dellapolitana di Roma. Per unout,di energia elettrica, lavori di ripristino, i passeggeri hanno dovuto ricorrere agli autobus fino a quando tutto, alle 10.38 è tornato normalmente in funzione. Ilout ha ritardato l’apertura di diverse stazioni “a causa di un temporaneo buco nell’alimentazione elettrica da rete esterna” come ha spiegato l’Atac. Che ha aggiunto: “L’interruzione elettrica, una volta ripristinata, ha reso necessario infatti attuare il riarmo delle protezioni elettriche intervenute”.soprattutto nel tratto tranel quale l’interruzione è durata alcune ore. Finalmente, alle 10.38, la situazione è tornata completamente alla ...

Prima le stazioni sbarrate. Poi il blocco di un tratto della linea. Mattinata di disagi - oggi mercoledì 19 luglio - per gli utenti della linea A della metropolitana. A determinarlo un problema alla r ...Per le conseguenze del black out (interruzione dell'alimentazione elettrica da rete esterna) è saltata linea metro a Roma della linea A. Le prime difficoltà si sono verificate dall'inizio servizio all ...