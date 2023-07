Meteo | Roma travolta da Caronte | l' allarme caldo negli ospedali

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ospedale Santa Maria della Pietà, Asl1, ore 9 del mattino. La canicola infiamma il piazzale antistante l'ex manicomiono in cui, nel padiglione 14, è stata installata la centrale operativa che riceve le segnalazioni di emergenza e da dove partono le squadre di sanitari pronti a sostenere ini in difficoltà. "Da tanti anni noi monitoriamo le ondate di calore - spiega il direttore del distretto, il dottor Claudio Consoli - abbiamo un database dove ci sono tutte le informazioni sanitarie dei nostri utenti. Qui riceviamo le richieste di aiuto ma soprattutto siamo noi a chiamare le persone per capire se stanno bene, se hanno bisogno aiuto. Per lo più sono anziani con patologie pregresse o persone con disabilità. Tante telefonate le riceviamo anche solo con finalità rassicurative, spesso hanno paura e vogliono essere stare ...

... mano. La Città Eterna si troverà spiazzata con strutture ed edifici inadeguati, e con il ... E questo vale per tutte le città europee! Guardate, non ho intenzione di fare delterrorismo, e ...Salone si è arrivati a 43. Si tratta dei dati più alti di sempre tra quelli registrati nella Capitale da centriufficiali. Nel resto di Italia si è andati anche oltre: secondo l'Arpa (l'...Oggi le 23 città con allerta 3, con condizionipericolose non solo per soggetti fragili, ... Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti,, ...

Meteo Roma - Anticiclone africano dominante sul Mediterraneo porterà stabilità e caldo intenso ancora per diversi giorni, anche se in attenuazione ...Parlare di Andrea Purgatori significa partire da un punto essenziale della sua vita professionale che nel tempo in una sorta di suo sinonimo.