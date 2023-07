Metaverso e AI modificheranno le abitudini di chi viaggia in aereo?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La storia recente dell’utilizzo di strumenti tecnologico-digitali innovativi è stata ricca di luci e ombre. Molte compagnie aeree hanno rincorso questa evoluzione, cercando di anticipare la concorrenza o – nella maggior parte dei casi – accodandosi a ciò che avevano già fatto altri. E se un tempo tutto riguardava la comunicazione, negli ultimi anni si è intensificato l’utilizzo di strumenti basati su algoritmi e intelligenza artificiale a supporto non solo degli utenti/clienti, ma anche come dotazione a bordo (o al di fuori) per cercare di fornire un servizio migliore, anche con un occhio all’ambiente. LEGGI ANCHE > L’evoluzione degli strumenti digitali negli ultimi 25 anni di Ryanair In particolare, l’attenzione non può che andare sull’intelligenza artificiale. Perché mentre si parla meramente di quella generativa di uso e consumo comune (da ChatGPT di OpenAI a Bard di Google), ...