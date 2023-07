Metallica | due serate eventi in diretta al cinema il 19 e 21 agosto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La tappa di Arlington, Texas, dell’M72 World Tour deiarriva nelle sale di tutto il mondo, due differenti scalette Sabato 19 e lunedì 21l’M72 World Tour deiirromperà sul grande schermo, indall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, neidi tutto il mondo (elenco sale su nexodigital.it). Intitolato: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event, questo eventotografico globale senza precedenti vedrà la band suonare per duecon due scalette completamente diverse, con brani che abbracciano gli oltre 40 anni di carriera del gruppo, dal classico Kill ‘Em All del 1983 all’atteso 72 Seasons del 2023. La band proporrà 30 brani diversi nelle due, senza mai ...

