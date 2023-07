Messina Denaro | confermato l' ergastolo in Corte d’Appello del processo sulle stragi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I giudici dellad’assisedi Caltanissetta hannol'nelcontro Matteo, considerato tra i mandanti degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino tra il maggio e il luglio del 1992. Già nel giudizio di primo grado, emesso nel 2020, l'ex superlatitante era stato condannato in contumacia all’. Nemmeno la cattura del 16 gennaio ha fatto sì che il boss di Castelvetrano potesse partecipare alha infatti sempre rinunciato a comparire in videocollegamento dal carcere dell’Aquila, dove è attualmente detenuto.

Alle 21.15, nel giorno della strage di via D'Amelio, Purgatori ricostruisce con un lungo racconto la strategia eversiva di Cosa Nostra perseguita da Matteoe dai fratelli Graviano. ...I giudici della corte d'assise d'Appello di Caltanissetta sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo contro Matteo, considerato tra i mandanti degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino tra il maggio e il luglio del 1992. Nel giudizio di primo grado, emesso nel 2020, l'ex ...Abbiamo messo in sicurezza presidi fondamentali come la restrizione dei benefici penitenziari, e se oggi boss mafiosi del calibro di Matteosono detenuti in regime di 41 bis lo si deve ...

Matteo Messina Denaro, confermato l'ergastolo per le stragi del '92 ilgazzettino.it

AGI - Ergastolo per Matteo Messina Denaro. Il boss è stato condannato perché accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del '92. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise D'Appello di ...Matteo Messina Denaro è colpevole, è tra i mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio del ’92: questa la sentenza emessa dalla Corte ...