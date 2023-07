Messina Denaro | appello conferma ergastolo per stragi mafia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Pg Caltanissetta: "E' stato protagonista dallesiciliane a quelle del Continente". Legale famiglia Borsellino: "Si chiude stagione corleonese"to per il boss mafioso Matteo. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’di Caltanissetta che hato la sentenza di primo grado per il capo, accogliendo la richiesta della Procura generale nissena, rappresentata in aula dal pg Antonino Patti e dal sostituto Gaetano Bono. La sentenza è arrivata nel giorno del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio.ha rinunciato a collegarsi per ascoltare la sentenza. Nel corso della requisitoria, il pg Patti aveva detto: “L’accusa che si muove a Matteo ...

In primo grado quando, da latitrante, fu condannato all'ergastolo, nella sentenza per Matteofu riconosciuta l'esistenza di un "disegno comune" scattato all'indomani del verdetto definitivo sul maxiprocesso, emesso dalla Cassazione il 30 gennaio '92. Un progetto - innescato ...AGI - Ergastolo per Matteo. Il boss è stato condannato perché accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del '92 . La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise D'Appello di Caltanissetta presieduta dal ..." Del poco che so mi è piaciuta la sua arringa ". E' quanto ha scritto il boss Matteo, detenuto al 41 bis al carcere de L'Aquila , in un telegramma inviato al suo avvocato d'ufficio Adriana Vella in merito all'arringa tenuta dal legale, lo scorso 25 maggio nel processo ...

Stragi '92, confermato l'ergastolo per Matteo Messina Denaro TGCOM

La corte d’assise d’Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all’ergastolo per Matteo Messina Denaro, considerato uno dei ...La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il ...