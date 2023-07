Mercato Napoli | sfuma Tousart | ipotesi permanenza in Bundesliga

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oltre al ritiro appena iniziato, ilsarebbe ancora focalizzato sulper chiudere attorno agli obiettivi scelti dalla dirigenza di comune accordo col mister Rudi Garcia. Per il settore di centrocampo gli azzurri avrebbero pensato a, ma nelle ultime ore stando a quanto riporta Kicker la pista per il centrocampista si sarebbe complicata. Infatti il mediano dell’Hertha Berlino sarebbe vicino a un altro club dellasnobbando così l’enorme interesse dei partenopei.vicino all’Union Berlino Nonostante nelle ultime settimane sembrasse ormai vicino alil mediano, adesso attorno al giocatore sarebbe spuntato un risvolto abbastanza negativo ...

Ricordate cosa si diceva deldello scorso anno... interesse didella Roma, dell'Inter e del Milan, e l'amministratore delegato interista ... proprietario della Lazio, e Aurelio De Laurentiis (358) che ha condotto ilalla conquista del ...Calciomercato- Pochi giorni e anche il manager del capitano delGiovanni Di Lorenzo sarà a Dimaro , come racconta l'edizione odierna de Il Mattino . Rinnovo Di Lorenzo Sul tavolo la bozza di rinnovo già discussa qualche giorno fa alla Filmauro: ...

Mercato Napoli: Garcia stoppa Faraoni TuttoHellasVerona

Con il futuro in bilico di Hirving Lozano, il Napoli sfoglia la margherita per capire chi potrebbe essere erede del messicano in quella zona di campo. Secondo Footmercato, Rudi Garcia ...Nella giornata di ieri Victor Osimhen ha raggiunto i suoi compagni nel ritiro di Dimaro, per iniziare dunque la preparazione agli ordini di Rudi Garcia. L’attaccante nigeriano è al centro dei pensieri ...