Mercato europeo - La ripresa prosegue anche a giugno | +18 | 7%

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nonostante le crescenti incertezze economiche, il trend di crescita delautomobilisticonon si arresta ne: lo scorso mese, secondo i dati diffusi dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state 1.265.678 unità, il 18,7% in più rispetto a un anno fa. La crescita, tra l'altro in leggera accelerazione rispetto al +18,2% di maggio, è legata ai "soliti" fattori: da una parte, la maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita; dall'altra, l'effetto statistico della bassa base di raffronto con l'anno scorso. Traino italiano. A ogni modo, l'Acea continua a sottolineare quanto sia ancora lontana l'uscita dal tunnel, puntando l'attenzione sui dati dei primi sei mesi dell'anno. Tra gennaio esono stati targati 6.588.937 ...

...competitiva sulinterno dei media'. Si aggiunge inoltre che il finanziamento dovrebbe essere 'prevedibile, trasparente, indipendente, imparziale e non discriminatorio'. Consiglioper ...A giugno ilautomobilisticoè cresciuto del 17,8% a 1 milione di unità immatricolate. Questa crescita - spiega l' ACEA - può essere attribuita principalmente al rimbalzo rispetto ad una base di ...LAB24 Italian succession - Che cosa ne sarà dell'eredità di Berlusconi Scopri di più Promotor: "PerEuropa è ripresina, - 21,8% sul 2019" Ildell'auto, nonostante l'...

Mercato auto europeo +18,6% a giugno, +66,2% le elettriche Il Sole 24 ORE

perdendo così la chance di partecipare all’Europeo, è troppo alto per intestardirsi in una sterile battaglia di posizioni. Del resto Giuntoli è stato ancora più chiaro quando ha parlato del reparto ...Il mercato dell'auto in Europa registra ancora una crescita a doppia cifra. Secondo l'Acea, a giugno le immatricolazioni sono state 1.265.678, il 18,7% in più dello stesso mese del 2022. Il primo ...