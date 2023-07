Mercato auto UE | primo semestre a +17 | 9% A giugno le auto elettriche superano le diesel

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Secondo i dati diffusi dall’Acea, l’associazione continentale dei costruttori, ileuropeo occidentale dell’(Ue + Regno Unito + paesi Efta) aè cresciuto del 18,7% (1,27 milioni di), mentre nei primi sei mesi dell’anno il trend positivo si attesta al +17,6%, con 6.588.937 immatricolazioni. Si tratta dell’undicesimo mese consecutivo di crescita, ottenuta anche grazie all’attenuarsi della lunga carenza di componenti critici come i semiconduttori. Facendo riferimento al soloUE, i numeri sono simili: +17,8% ae +17,9% nel2023. Questo in virtù delle buone performance dei principali mercati continentali nella prima metà dell’anno: Spagna (+24.0%), Italia (+22.8%), ...

L'impilamento delle celle delle batterie è già una realtà consolidata nel mondo delleelettriche. Ora, Apple e Samsung sembrano pronte ad adottare e adattare questa tecnologia aldegli ...Motoripiù efficienti durante il caldo Nella top 5 figura poi Ford 2.0 TDCi . La forza di ... Si tratta di uno dei migliori motori di piccole dimensioni attualmente sul, grazie a un sistema ...... Fiat, Lancia, Abarth) che ha realizzato pezzi unici o comunque con poche unità basati su... al restauro, alla valutazione e alla collocazione sul, questo "ciclo completo" prende in ...

Mercato auto Europa: a giugno 2023 le elettriche superano le diesel HDmotori

Crisci: "Ancora lontani dagli obiettivi di transizione ma si può recuperare agendo presto su fisco, incentivi e massima diffusione delle infrastrutture di ricarica" Chiude con segno positivo anche il ...Italia ultima nella quota di auto "con la spina" "Rifare bando per ricariche extraurbane e sbloccare incentivi per le colonnine residenziali e aziendali" Mercato dell’auto a gonfie vele in Europa ...