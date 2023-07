Mercato auto elettriche +66 | 2% a giugno | superano diesel in Ue

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La quota didellenel mese diè passata dal 10,7% al 15,1%, superando per la prima volta la quota del. Secondo i dati di Acea, l’associazione dei costruttori europei, leibride-sono rimaste la seconda scelta più popolare tra gli acquirenti dinuove, rappresentando il 24,3% del. Tuttavia, lea benzina hanno mantenuto la quota maggiore, pari al 36,3%. Sempre a, le nuove immatricolazioni dia batteria nell’Ue sono aumentate di un significativo 66,2%, raggiungendo 158.252 unità. Ciò ha portato a una quota didel 15,1% (rispetto al 10,7% di ...

La nuova Passat Variant sara lanciata sul mercato nel primo trimestre del 2024 . E la nona generazione di una delle auto di medie dimensioni di maggior successo al mondo, con oltre 50 anni di storia

Mercato auto europeo cresce del 18,6% a giugno, +66% le e-car Agenzia ANSA

Il mercato delle auto in Europa occidentale cresce ancora: a giugno le immatricolazioni sono aumentate del 18,7% (esattamente 1.265.678) rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta dell'undicesimo