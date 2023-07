Mendy torna dopo l’assoluzione | ufficiale la firma con il Lorient

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilha ufficializzato ladi Benjamin, terzino francese ex Manchester City,i problemi giudiziari Di seguito il comunicato delsu Benjamin. COMUNICATO – L’FCè lieto di annunciare oggi l’acquisto per due stagioni del terzino sinistro della nazionale francese Benjamin(29).aver effettuato la tradizionale visita medica, Benjamin, campione del mondo 2018, quadruplo vincitore della Premier League con i colori del Manchester City e campione francese della Ligue 1 con il Monaco in particolare, arriva a rinforzare l’organico delper questa nuova stagione. Il nativo di Longjumeau, che indosserà il numero 5 con la Merlus, muoverà oggi ...

Commenta per primo Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Manchester City, il terzino sinistro francese Benjamin Mendy (classe 1994 ex Marsiglia e Monaco) torna in patria al Lorient, con cui ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2025.

Benjamin Mendy torna a giocare. Dopo essere stato assolto dalla Chester Crown Court, il difensore francese ex Manchester City torna in patria e firma per il Lorient fino al 2025.