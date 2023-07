Mendy torna a giocare al Lorient | in Ligue1 cinque giorni dopo lo scagionamento per stupro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Benjaminsembra pronto a rilanciare la sua carriera in Francia,le accuse die violenza da cui è stato accolto. Ha firmato un contratto biennale con il. Daily Mail scrive su di lui: “I giudici non lo hanno ritenuto colpevole die di tentatonel nuovo processo alla Chester Crown Court la scorsa settimana. Il 28enne è stato assolto da accuse di stupri e violenza sessuale a quattro donne durante un primo processo, che è durato quattro mesi, e ha poi affrontato un nuovo processo. Il suo avvocato aveva detto che la carriera del terzino sinistro nel calcio inglese era ‘finita’ e ora giocherà nelche ha concluso la passata stagione ina metà classifica.guadagnava £100.000 a ...

Il Lorient ha ufficializzato la firma di Benjamin Mendy, terzino francese ex Manchester City, dopo i problemi giudiziari. COMUNICATO - L'FC Lorient è lieto di annunciare oggi l'acquisto per due stagioni del terzino sinistro della nazionale francese Benjamin Mendy (29).

Il terzino è stato dichiarato innocente delle 7 accuse di stupro. E' fermo dal 2021, quando i Citizens lo sospesero dopo l'arresto ...Benjamin Mendy torna a giocare. Dopo essere stato assolto dalla Chester Crown Court, il difensore francese ex Manchester City torna in patria e firma per il Lorient fino al 2025. Per lui dunque un ...