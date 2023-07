(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il caso Facci e la nomina di Chiocci hanno approfondito il solco fra il direttore generale e l'Ad. Per oraha perso ma siede sulla sponda del fiume in attesa dell'anno pmo, quando il Cda andrà a scadenza...

Guarda caso, scrivono i, l'interpretazione di questa legge regionale avviene dopo 13 anni ... senza alcun dubbio, costituisce un presidio fondamentalei possibili tentativi di ...L'ex procuratore Piero Grasso parla così del Guardasigilli e ricorda come, giusto un anno fa, idicessero a Palermo "parole di fuocomafiosi e corrotti". Oggi, 31 anni dalla morte di ...Ma ci pensa Nordio a tradurre in maniera meno bellicosa i concetti, riproponendo il suo ... verrà poi impedito ai Pubblici Ministeri di proporre appellole sentenze di assoluzione per ...

Meloniani contro. In Rai è lotta fra ortodossi e laici: Rossi vs Sergio ... L'HuffPost

Il cavallo rampante dei meloniani di viale Mazzini è già inciampato sul primo ostacolo. Dopo le polemiche per l’infelice frase sulla ragazza che ha denunciato il giovane La Russa per violenza, Filippo ...Una parte dei meloninani della provincia di Trapani capeggiata da Giorgio Randazzo e Livio Marrocco, con appoggio anche dell’onorevole Michele Rallo, hanno scritto a Gaetano Galvagno, presidente ...