Meloni teme le contestazioni | fuga dalla piazza per Borsellino

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo aver detto per giorni che non sarebbe mancata alle commemorazioni serali per le vittime della strage di via D’Amelio, alla fine la premier Giorgiasi è dovuta arrendere. Lo ha fatto ieri pomeriggio quando ha comunicato in via ufficiale che, suo malgrado, non potrà partecipare all’evento a cui, fino ad oggi, non era mai mancata e a cui teneva tanto. Il dietrofront di“Non sono mai mancata alle commemorazioni di Paoloe non mancherò neanche quest’anno”, è quanto aveva ripetuto domenica da Pompei, ma nel volgere di 24 ore le cose sono cambiate. Troppo grande il rischio di incappare in qualche contestazione da parte di quanti hanno a cuore le battaglie del giudice Paoloe degli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Trainaed ...

Il Partito Democratico il 'blitz' del centrodestra sul salario minimo. La scelta del presidente della commissione ... 'Noi non possiamo non vedere, e il governo non può non vedere, che ... Roberto Scarpinato © Paolo Bassani "Presidente, Borsellino non le appartiene"

Spesso i due temi sono intrecciati. Un canone così forte che, come abbiamo visto, viene scelto anche da Giorgia Meloni. Difficile stabilire quanto questo racconto autobiografico della destra destra ...Il contro corteo autorizzato fino a Via D'Amelio ,ma per motivi d'ordine pubblico sarà invece blindata la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...