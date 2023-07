Meloni | Stucchevole tentativo di strumentalizzazione Ecco il vero motivo per cui non sarò alla fiaccolata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giorgianon parteciperàin onore di Borsellino a Palermo. La decisione della premier ha scatenato una bufera politica con gli attacchi delle opposizioni che hanno visto questa scelta anche legata alle possibili polemiche e contestazioni a causa della riforma della giustizia che sta portando avanti il ministro Nordio e all'ipotesi di cancellare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.scrive una lettera aperta al Corriere della Sera e se la prende innanzitutto con lo "" di strumentalizzare "la mia impossibilità a prendere parte. C’è chi ha addirittura scritto che avrei disertato le commemorazioni perché "in crisi con il mito Borsellino", aggiunge. Spiegando che non sarà ...

La presidente del Consiglio definisce "il tentativo di alcuni di strumentalizzare la ...ribadisce che dal "profondo e viscerale rifiuto della mafia" da ragazza nacque il suo "lungo, ...: 'La lotta alla mafia è parte di noi' L'impegno antimafia 'non si esaurirà mai', perché 'la ... Èil tentativo di alcuni di strumentalizzare la mia impossibilità, data da altri impegni ...: 'Qualcuno ha scritto che sono in crisi con il mito Borsellino.' Giorgianon parteciperà alla fiaccolata in onore di Borsellino a Palermo . La decisione della premier ha scatenato una bufera politica con gli attacchi delle opposizioni che hanno ...

Meloni: "Stucchevole strumentalizzare la mia assenza alla fiaccolata ... L'HuffPost

Saranno entrambe a Palermo, oggi, la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per l'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio del '92 ...Lettera della premier al Corriere della Sera in occasione dell'anniversario della strage di via d'Amelio. Sarà a Palermo, presiederà il Comitato per l'ordine ...