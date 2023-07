Meloni spiega perché non sarà alla fiaccolata per Paolo Borsellino

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "La... Laè stato un tema di agenda. Io ho preferito fare la cosa più istituzionale che c'era, cioé questa mattina,dall'altra parte, diciamoci la verità, so come ...

Si sarebbe fatto polemica anche su questo": così la presidente del Consiglio Giorgiaha spiegato - parlando in prefettura a Palermo nel 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio - ...... quando Patrick fu arrestato",a Rolling Stone Italia Riccardo Noury, portavoce di Amnesty ... Ieri Giorgiaha dichiarato pubblicamente che prospetta fiducia. Bene: le chiediamo di passare ..."Noi non possiamo non vedere, e il governonon può non vedere, che ci sono tre milioni e ... L'articolo 1,la relazione illustrativa, vuole rappresentare un'ulteriore garanzia del ...

Via d'Amelio, Giorgia Meloni spiega perché non andrà alla ... Open

Si sarebbe fatto polemica anche su questo": così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato - parlando in prefettura a Palermo nel 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio - ...L'attrice e cantante spiega all'Adnkronos Salute di avere ... ma è importante che venga garantito l'accesso a questi trattamenti". L'APPELLO A MELONI - "La cosa più incredibile che oggi vediamo, dai ...