Meloni rivendica la grazia per Zaki e annuncia che domani tornerà in Italia | «Grazie al presidente al-Sisi» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «Patrickha ricevuto oggi la: voglio rinre ilal-per questo gesto molto importante», ha detto la premier Giorgiain un-messaggio, ricordando che «fin dal nostro primo incontro lo scorso novembre io non ho mai smesso di porre la questione, e ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità». Ma i rinmenti divanno anche ai diplomatici, all’intelligence e a tutti coloro che hanno reso possibile la collaborazione in questi mesi. La premier ha poito che giàrientrerà in. Leggi anche: Patrickcondannato a 3 anni, la sentenza del Tribunale di ...