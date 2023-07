Meloni ringrazia al-Sisi | Domani Zaki torna in Italia | gesto importante

Ma i ringraziamenti divanno anche ai diplomatici, all'intelligence e a tutti coloro che hanno reso possibile la collaborazione in questi mesi. La premier ha poi annunciato che già domani Zaki ...''È stato bello incontrare di nuovo la presidente del Consiglio Giorgiadopo il summit della Nato della scorsa settimana. L'ho ringraziata per i contributi chiave dell'Italia alla Nato e per il sostegno incrollabile all'Ucraina . Abbiamo discusso della risposta ...SaiedIl presidente tunisino Kaies Saied da parte sua osserva che la "soluzione al fenomeno migratorio non può che essere collettiva, in modo tale da affrontarne le cause prima ...

Domani Patrick Zaki tornerà in Italia, il presidente Meloni ringrazia Al Sisi: “Un gesto molto importante” Agenzia Nova

E voglio ringraziare l’Intelligence e i diplomatici, tanto italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata». Lo ha detto in un ...Voglio ringraziare il presidente Al Sisi per questo gesto molto importante". Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla grazia concessa da Al Sisi a Zaki. sat/gsl (Fonte video: ...