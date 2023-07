Meloni | Qui a testa alta | non sono mai scappata Solo mafiosi possono contestarmi

ha reso omaggio alla sua tomba con un momento di raccoglimento in suo ricordo. Una decisione già spiegata, con toni più soft, in una lettera pubblicata sul Corriere della sera . Giorgiaha ..."Noi non possiamo non vedere, e il governonon può non vedere, che ci sono tre milioni e ... Siamoe saremo in commissione e non molleremo di un centimetro su questa proposta", ha ...Così la premier Giorgiaparlando con la stampa in Prefettura a Palermo. Chigi

Strage di via D'Amelio, Meloni a Palermo: "Polemiche inutili, qui a ... Agenzia ANSA

Palermo, via D’Amelio, 19 luglio 1992: un’autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina Vincenzo Li Muli, Emanuela… Leggi ...Qui non si parla degli oli che compri nei negozietti ... ma è importante che venga garantito l'accesso a questi trattamenti". L'APPELLO A MELONI - "La cosa più incredibile che oggi vediamo, dai ...