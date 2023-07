Meloni | Qui a testa alta | non sono mai scappata Solo mafiosi possono contestarmi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 "Quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpita, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di conzioni per ragioni di ordine pubblico: è una notizia inventata. Ma soprattutto, chi dovrebbe conrmi esattamente? Perché la mafia mi può conre, quello sì. Se qualcuno vuole venire a conre, e non ne dubito. Io nonmaiin tutta la mia vita". Così la premier Giorgiaparlando con la stampa in Prefettura a Palermo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... così da Palermo la premier, che definisce "inventata" la polemica sulla sua assenza alla ...oggi e sempre contro la mafia"" La battaglia contro la mafia si può vincere ", afferma in maniera convinta Giorgia. La sua ... Sonooggi e saròsempre per combattere la mafia ", ha dichiarato il presidente del ...E proprio sulle polemiche nate dalla scelta di non partecipare alla manifestazione, Giorgia... Sonooggi e saròsempre per combattere la mafia". "Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi ...

Meloni a Palermo per commemorare Borsellino. Mattarella: combattere zone grigie complicità Il Sole 24 ORE

Sono qui oggi e ci sarò sempre quando c'è da combattere la mafia ... Forse dovrebbe essere più politico", ha poi detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in prefettura a Palermo al ...Io sono qui oggi e sono qui sempre quando c’è da combattere la mafia“, conclude la Meloni. Meloni: “Nessun allentamento in lotta a mafia” “Chi fa polemiche non aiuta le istituzioni. Mi sento di dire ...