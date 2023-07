Meloni “Il Governo è determinato contro il cancro mafioso”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Come ogni anno, sarò anche questa volta a Palermo per rendere omaggio alla loro memoria e rinnovare il mio impegno personale, e quello di tutto ille mafie”. Comincia così la lettera del Presidente del Consiglio Giorgiaal Corriere della Sera in cui parla della strage di Via D'Amelio e spiega le motivazioni della sua mancata partecipazione alla fiaccolata. “Presiederò il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per fare il punto sul lavoro svolto sull'attività di contrasto alle criminalità organizzata che le istituzioni, ad ogni livello, stanno portando avanti. In questi giorni è stato detto un pò di tutto sulla mia presenza a Palermo. C'è chi ha addirittura scritto che avrei disertato le commemorazioni perchè ‘in crisi con il mito Borsellinò. E', ovviamente, falso. Così come è ...